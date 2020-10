Catharina schiet zorgbonus personeel voor

“Wij willen als raad van bestuur onze medewerkers bedanken”, zegt bestuurder Geranne Engwirda. “Er is zoveel te doen over de zorgbonus, wie wel, wie niet. Wij hebben tijdens de eerste golf heel veel patiënten met corona verpleegd. Wij waren succesvol, omdat we het als één team hebben gedaan. Daarom verdienen onze collega’s een bonus.”

Tweede golf

Nu de tweede golf eraan komt, vindt Engwirda dat de raad van bestuur een duidelijk gebaar moet maken. “Daarom keren wij een deel van de bonus, 500 euro dus, dit jaar nog bij de salarisbetaling van november of december uit; voor de feestdagen dus.”

Criteria

De betaling gebeurt ongeacht of de zorgbonus van 1000 euro van de overheid daadwerkelijk aan iedereen wordt toegekend. Wel volgt het Catharine dezelfde toekenningscriteria als de overheid. Dit betekent dat er een inkomensgrens van 73.000 euro geldt.

Nader onderzoek

Voor een aantal groepen medewerkers werkt het ziekenhuis nog nader uit of de zorgbonus voor hen wordt aangevraagd. Het gaat onder meer om medewerkers die in de periode van maart tot september 2020 niet hebben gewerkt, bijvoorbeeld vanwege verzuim of verlof, medewerkers die niet in deze hele periode in dienst zijn geweest, medewerkers die bij meerdere zorgaanbieders gewerkt hebben en medewerkers met een oproepcontract. Ook naar ZZP’ers, uitzendkrachten en detacheerders wordt nader gekeken.

Restant

Het algemene uitgangspunt van het ziekenhuis is dat iedereen die een substantiële bijdrage geleverd heeft tijdens de eerste coronaperiode aanspraak maakt op de coronabonus. Dat het ziekenhuis nu de helft van zorgbonus toezegt, betekent nog niet dat de betreffende medewerkers ook de resterende 500 euro ontvangen. Dit is (mede) afhankelijk van de mate waarin VWS de bonusaanvraag toekent.