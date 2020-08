Covid-bonus voor zorgpersoneel krijgt vorm

Paramedici en ggz-therapeuten komen in principe niet in aanmerking voor een covid-bonus, tenzij ze zijn ingezet bij de directe zorgverlening aan covid-19 patiënten dan wel covid-19 zorg hebben mogelijk gemaakt. Ook geldt er voor de bonusregeling een maximum-inkomen van 73.000 euro.

Eén en ander blijkt uit een brief aan de Tweede Kamer waarin het kabinet de contouren van de bonusregeling voor zorgpersoneel toelicht. Met de eenmalige bonus van 1.000 euro netto volgt het kabinet de wens van de Tweede Kamer om zorgmedewerkers te belonen voor hun inzet.

Directe zorgverlening

De belangrijkste begunstigden zijn vooral te vinden in de directe zorgverlening. Het kabinet noemt met name verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden, zorghulpen, doktersassistenten, anesthesiemedewerkers, operatieassistenten, ambulancepersoneel, praktijkondersteuners, jeugd gezondheidszorgmedewerkers, jeugd- en gezinsprofessionals, artsen in opleiding, sociaal- pedagogisch medewerkers, huishoudelijke hulpen en schoonmakers in zorginstellingen.

Twee keer modaal

Voor de betreffende beroepsgroepen geldt dat ze zowel in loondienst kunnen zijn als zzp’er. Voorwaarde is wel dat ze minder dan twee keer modaal (73.000) verdienen. Medisch specialisten en artsen zijn uitgesloten van de bonusregeling, net als beroepen behorend tot de mondzorg, zoals tandartsen en mondhygiënisten.

Minder werk

Ook is de bonusregeling uitdrukkelijk niet bedoeld voor zorgprofessionals voor wie het werk (tijdelijk) stil of op een lager niveau is komen te liggen als gevolg van covid-19. Dit geldt zowel voor individuele professionals uit bovenstaande beroepenlijst, als voor beroepsgroepen die als geheel minder werk hebben gehad.

Niet in aanmerking

De inschatting is momenteel dat in ieder geval de volgende beroepsgroepen niet in aanmerking komen voor deze regeling; fysiotherapeuten, gezondheidspsychologen, psychotherapeuten, diëtisten, ergotherapeuten, huidtherapeuten, klinisch fysici, logopedisten, oefentherapeuten, optometristen en podotherapeuten. Ook personeel in staffuncties en facilitair personeel van zorginstellingen vallen buiten de bedoeling van de bonusregeling.

Uitzondering hierop vormen professionals die zijn ingezet voor het bieden van zorg aan covid-19 patiënten of cliënten, dan wel covid-19 zorg hebben mogelijk gemaakt. Het kabinet denkt hierbij aan fysiotherapeuten die revalidatiezorg hebben geleverd of assistenten die mee hebben geholpen op cohortafdelingen.