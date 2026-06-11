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Podcast Voorzorg | Edwin van der Meer maakte einde aan ziekenhuis BovenIJ

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Op zijn afscheid wist iedereen het al. Ziekenhuis BovenIJ bestaat niet meer. BovenIJ is een gezondheidsorganisatie, met een sterke verbinding met het sociaal domein – klaar voor de toekomst.

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167 Edwin van der Meer maakte einde aan ziekenhuis BovenIJ

De medisch specialistische zorg mag zich sowieso bescheidener opstellen, vindt de vertrekkende Van der Meer. “De zorg draagt maar voor 11 procent bij aan iemands gezondheid. Daar moeten wij ons heel bewust van zijn.”

Van der Meer nam op 21 mei afscheid als bestuuder van het BovenIJ en ging met pensioen. De laatste 16 jaar was hij voorzitter van de raad van bestuur van BovenIJ, de organisatie die transformeerde van ziekenhuis naar een ‘gezondheidsorganisatie’. Oud-VWS minister Hugo de Jonge zag in Amsterdam Noord de film waarvan ze in Den Haag het scenario nog voor moesten schrijven. Wat ook gebeurde met de IZA- en AZWA-afspraken.

Redacteur Sterre ten Houte de Lange blikt met Van der Meer terug op zijn loopbaan.  Hoe krijg je iedereen mee op paden die nog nooit iemand liep?

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