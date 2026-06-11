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Thema: Ziekenhuiszorg
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Tweede Kamer wil onderzoek naar schaalvergroting en concentratie ziekenhuizen

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Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft voor een motie gestemd voor een onderzoek naar schaalvergroting door concentratie en differentiatie van de ziekenhuiszorg.

Duidelijk moet worden of schaalvergroting kan leiden tot lagere kosten personeelswinst en betere kwaliteit van zorg. In de motie, ingediend door Ingrid Coenradie (JA21), wordt het kabinet verder opgeroepen om uit te werken hoe de minister van VWS regie kan nemen op de spreiding van ziekenhuiszorg.

Onderzoek

Coenradie merkt daarbij op dat bij concentratie van ziekenhuiszorg vaak nog wordt verwezen naar een onderzoek van IPSE naar schaal- en synergie-effecten bij de spoedeisende hulp uit 2013. Een actualisering hiervan is noodzakelijk, vindt zij.

84 Kamerleden stemden voor de motie. Alleen coalitiepartijen D66 (26 zetels), VVD (22 zetels) en CDA (18 zetels) stemden tegen.

Congres Acute zorg

De druk op de acute zorg is ongekend hoog. Inmiddels is duidelijk: de oplossingen liggen niet op de SEH’s alleen. De kansen liggen in structurele samenwerking binnen het gehele netwerk. Maar hoe organiseren we dat effectief? Tijdens het 13e Zorgvisie Acute zorgcongres worden mogelijke oplossingsrichtingen besproken. Lees hier meer over het congres.

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