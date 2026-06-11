Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Preventie
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Deel van twaalf medewerkers Radboudumc uit quarantaine

,

Een deel van de twaalf medewerkers van het Radboudumc die preventief in quarantaine zaten vanwege de kans op een besmetting met het hantavirus mogen vanaf donderdag weer uit quarantaine. Het gaat om medewerkers die hebben gewerkt met urine van een patiënt die besmet was met het hantavirus.

Volgens het Nijmeegse ziekenhuis kwamen de GGD en het RIVM tot dit besluit “op basis van een nieuwe landelijke richtlijn en in overleg met verschillende experts”. Om hoeveel mensen het gaat, maakt het Radboudumc niet bekend. De medewerkers die bloed hebben afgenomen bij de patiënt of dat bloed hebben verwerkt, moeten wel de volledige 42 dagen in quarantaine blijven.

Voorzorg

De patiënt was een opvarende van cruiseschip Hondius, waar in april het hantavirus uitbrak. Het Radboudumc volgde niet het juiste internationale voorschrift bij de behandeling. Tijdens het verwerken van afgenomen bloed en het afvoeren van urine kwamen twaalf medewerkers daardoor mogelijk in aanraking met het virus. Zij gingen uit voorzorg in quarantaine. (ANP)

Reageer op dit artikel
Meer over:Preventie

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

19:54 Deel van twaalf medewerkers Radboudumc uit quarantaine
14:21 Kamer wil dat kabinet zich uitspreekt tegen campagne tabaksfabrikant
9 jun 2026 EU maakt 16,5 miljoen euro vrij voor bestrijding ebola-uitbraak 
5 jun 2026 Artsen klagen Philip Morris aan om 'misleidende' campagne
1 jun 2026 Toekomstbestendige zorg begint óók aan tafelOpinie

Interessant voor u

163 Liesbeth van Rossum: ‘We missen veel kansen op preventie in de spreekkamer’

Naar de podcast

160 David Jongen: ‘Ik had persoonlijke beveiliging nodig’

Naar de podcast

Reader Interactions

Reacties