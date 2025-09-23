Catharina Ziekenhuis krijgt 1,66 miljoen euro subsidie

Met dit project werken zorgprofessionals aan passende zorg. Het gaat om een eenmalige bijdrage van ZonMw die de komende drie jaar wordt ingezet voor onderzoek, opleiding en samenwerking in heel Nederland.

Zorg bij endeldarmkanker

Artsen en verpleegkundigen van het Catharina Ziekenhuis staan bekend om hun gespecialiseerde behandelingen en wetenschappelijk onderzoek. Patiënten met endeldarmkanker worden voor complexe behandelingen vaak naar hen verwezen. Oncologisch chirurg en hoogleraar Pim Burger: “Deze subsidie vanuit het programma Medisch specialistische Zorg en Onderzoek is een prachtige erkenning voor de inspanningen van de afgelopen jaren. Samen met onze verwijzers krijgen wij nu de kans om gespecialiseerde zorg dicht bij de patiënt te organiseren.”

Betere behandelingen, minder operaties

Met de subsidie van ZonMw starten vier onderzoeken die zich richten op innovatieve behandelmethoden die zware operaties kunnen voorkomen en die kunnen leiden tot een betere kwaliteit van leven. Burger: “Steeds vaker zien we dat een grote operatie niet altijd de beste optie is. Met nieuwe behandelingen kunnen we in sommige gevallen de tumor effectief bestrijden zonder dat we een deel van de darm hoeven te verwijderen. Dat is een enorme winst voor de patiënt.”

Samenwerking met andere ziekenhuizen

Een belangrijk onderdeel van het project is de samenwerking met andere ziekenhuizen in Nederland. Als artsen gemakkelijk met elkaar kunnen afstemmen, kan gespecialiseerde zorg zo veel mogelijk dicht bij de patiënt worden georganiseerd.