CBS ziet hogere sterfte die samenvalt met tweede golf corona

Voor het eerst sinds begin mei zien onderzoekers dat opvallend veel mensen overlijden en dat dit mogelijk wordt veroorzaakt door de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Vorige week overleden naar schatting 3000 mensen. Dat zijn er 200 meer dan verwacht. De week daarvoor overleden ook al meer mensen dan gemiddeld. Tijdens de eerste golf van het coronavirus overleden negen weken lang meer mensen dan gebruikelijk. Vanaf de eerste volle week van mei overleden juist minder mensen dan verwacht, afgezien van een tweeweekse piek in de zomer die onderzoekers toeschreven aan de hittegolf. Nu lijkt de door corona veroorzaakte toename in de sterfgevallen weer terug te zien in het sterftecijfer.

De afgelopen week overleden met name meer mensen van 80 jaar of ouder. Tijdens de eerste golf overleden opvallend veel mensen die langdurige zorg ontvingen, zoals bewoners van verpleeghuizen. Dat zien de statistici in de nieuwste cijfers niet gebeuren.

Corona-gerelateerde ziekenhuisopnames

Het CBS kan nu nog niet met zekerheid zeggen waardoor het aantal sterfgevallen aan het stijgen is. Maar de onderzoekers zien wel dat de toename samenvalt met de tweede coronagolf. Het aantal mensen dat besmet is met het coronavirus begon in september op te lopen, gevolgd door de aan Covid-19 verbonden ziekenhuisopnames en sterfgevallen.

Artsenverklaringen

Volgens cijfers van het RIVM overleden vorige week 66 mensen aan het nieuwe coronavirus. “Omdat mogelijk niet alle mensen met Covid-19 zich laten testen en de registratie soms wat langer duurt, zullen de werkelijke aantallen overleden Covid-19 patiënten in Nederland waarschijnlijk hoger zijn”, zeggen de onderzoekers van het CBS.

Tijdens de eerste golf zijn volgens de onderzoekers 10.000 mensen vrijwel zeker of vermoedelijk overleden aan het virus. Dat is meer dan het RIVM heeft vastgesteld op basis van tests. Het CBS kwam op dit cijfer door artsenverklaringen nader te bestuderen.

De onderzoekers hebben vastgesteld hoeveel hoger het sterftecijfer ligt dan gebruikelijk door te kijken naar gegevens over de afgelopen jaren. Zij hebben op basis van ongeveer 85 procent van de gegevens ingeschat hoeveel mensen vorige week zijn overleden. Het CBS heeft namelijk nog niet alle overlijdensberichten ontvangen. (ANP)