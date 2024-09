Celstraf voor hennepkweker die ook zorgdiploma had vervalst

De man misbruikte identificerende persoonsgegevens van anderen en maakte gebruik van een vervalst zorgdiploma, waardoor hij onbevoegd in de zorg kon werken. Ook maakte hij zich schuldig aan onder meer grootschalige hennepteelt en de diefstal van elektriciteit.

Met het vervalste zorgdiploma werkte hij geruime tijd als zzper in de zorg. Daardoor zijn grote risico’s ontstaan, omdat hij daar met een zeer kwetsbare doelgroep werkte. Ook hier maakte hij misbruik van kwetsbare slachtoffers voor zijn eigen financieel gewin.

Hennepkwekerijen

De man was ook eigenaar dan wel huurder van de vijf panden waarin professioneel ingerichte hennepkwekerijen zijn aangetroffen, in omvang variërend van 400 tot ruim 1300 planten.

Hij trachtte een schijnconstructie op te zetten door (onder meer) persoonsgegevens van anderen te gebruiken voor het aangaan van energiecontracten om de aanwezigheid van de hennepkwekerijen en zijn betrokkenheid daarbij te verhullen. Hierdoor zijn meerdere van deze personen, sommige in kwetsbare posities, in de problemen gekomen. Ook wordt de man verantwoordelijk gehouden voor het illegaal aftappen van elektriciteit.

Bewustwordingsgesprek

De man was een veelvuldig gewaarschuwd mens. Hij had niet alleen vanwege zijn verleden als politieagent beter moeten weten, maar kreeg eerder ook een taakstraf opgelegd vanwege een hennepkwekerij. Ook is een bewustwordingsgesprek met de man gevoerd en ontving hij een waarschuwingsbrief van de gemeente Enschede vanwege de aanwezigheid van hennepkwekerij in een van zijn panden.