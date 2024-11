Centrum voor zorgopleidingen opent deze week in voormalig Slotervaart Ziekenhuis

Campus Slotervaart is een belangrijke stap in het concentreren van zorgopleidingen binnen de Metropoolregio Amsterdam, aldus de initiatiefnemers. “Campus Slotervaart is geen traditioneel schoolgebouw”, zegt Philip Mol, directievoorzitter van MBO College West (onderdeel van het ROC van Amsterdam). “Het is een bruisende, multifunctionele plek waar zorg, wonen, werken en ontmoeten samenkomen in een duurzame en groene omgeving. Het leren in een voormalig ziekenhuis geeft onze opleidingen een extra dimensie.”

Kansen

De campus bevindt zich in het zogeheten Health & Innovation District (HID) in Amsterdam-West, omringd door zorginstellingen zoals het Antonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis, Sanquin en diverse start-ups. Dat moet studenten volop kansen bieden voor stages, samenwerkingen en praktijkervaring in de zorgsector.

Wethouders en lichtshow

Wethouder Alexander Scholtes (zorg) en wethouder Sofyan Mbarki (mbo, sport) zijn aanwezig tijdens de officiële opening aanstaande woensdag. Die wordt verder luister bijgezet met een kunstinstallatie van lichtkunstenaar Clifton Mahangoe en een spectaculaire licht- en lasershow.