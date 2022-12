ChipSoft: prijsstelling epd-systeem is marktconform

De prijzen die epd-leverancier ChipSoft rekent aan ziekenhuizen zijn marktconform, zegt oprichter en bestuurder Hans Mulder van het bedrijf in gesprek met NRC . Het concern kwam onder kritiek te staan door de relatief hoge winsten die het boekt terwijl de zorginstellingen die hun klanten zijn onderaan de streep weinig over houden.

“Niet de duurste en niet de goedkoopste”, zegt hij en maakt de vergelijking met andere ict-bedrijven die epd’s leveren aan Nederlandse ziekenhuizen. Ook zou de winstmarge te vergelijken zijn met andere IT-leveranciers in het buitenland. “Het zijn commerciële bedrijven, die winst maken.”

Winstmarge

De grootste epd-leverancier voor ziekenhuizen, met 70 procent van de markt, werd in een onderzoek van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) bekritiseerd door ziekenhuizen om de relatief hoge winstmarges die het bedrijf noteert. In 2018 werd een winstmarge geboekt van maar liefst 46,3 procent. Volgens NRC hield ChipSoft onderaan de streep 33 miljoen euro over, omgerekend een winstmarge van 30 procent.

Niet uit te leggen

Tegelijk hebben ziekenhuizen gemiddeld een marge van rond de 1 procent en zijn ze soms miljoenen kwijt aan IT-kosten. OLVG-bestuurder Maurice van den Bosch, vertelde in maart in reactie op het ACM-rapport dat de hoge winsten niet maatschappelijk uit te leggen zijn en dat voor een langdurige relatie met zorginstellingen die tarieven naar beneden moeten.

Interoperabiliteit

Zorginstellingen klagen ook over de zogeheten interoperabiliteit van de epd-systemen. Het delen van gegevens met ziekenhuizen die een systeem van de concurrent gebruiken zou daarom soms moeizaam gaan. Hans Mulder zegt hierover tegen de NRC: “Wij hebben door de jaren heen meer dan tweeduizend koppelingen gemaakt voor andere systemen. De eis die wij wel hebben om een systeem te koppelen, is dat het 100 procent patiëntveilig moet zijn.”

