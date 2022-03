Onbekende epd-leverancier blokkeert publicatie epd-rapport ACM

Een nog onbekende leverancier van epd-systemen verhindert de publicatie van een langverwacht rapport dat KPMG heeft opgesteld in opdracht van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) over de markt voor elektronisch patiëntendossiersystemen. In het rapport beschrijven onderzoekers van KPMG de belemmeringen die ziekenhuizen ervaren bij onder meer gegevensuitwisseling tussen verschillende epd-systemen in voorbereiding op een leidraad voor de markt.

Maar de leverancier vreest voor negatieve publiciteit. Volgens deze partij is de ACM helemaal niet bevoegd om een dergelijke marktverkenning op te stellen. Ook zou KPMG zelf een belang hebben op de markt voor ziekenhuisinformatiesystemen en elektronisch patiëntendossiers. Verder zouden er feitelijke onjuistheden en onjuiste kwalificaties staan in het rapport.

Complex

Bij de rechtbank kreeg de epd-leverancier nul op het rekest, maar de voorzieningenrechter van het Centraal Beroep voor het bedrijfsleven is voorzichtiger. De rechter spreekt van een complex en omvangrijk geschil omdat onder meer ook het mandaat van de ACM erbij wordt gehaald. In de uitspraak van 22 maart beperkt de rechter zich daarom tot de vraag om de epd-leverancier onevenredig nadeel ondervindt als het rapport nu wordt gepubliceerd. Volgens de rechter is dit zo en de ACM mag daarom alleen een managementsamenvatting publiceren. Later zal de rechter alsnog uitspraak doen in de zaak.

Ondoorzichtige prijzen

In de samenvatting komt een bekend beeld naar voren van een geconcentreerde markt met soms ondoorzichtige prijzen voor systemen die niet op elke manier open met andere systemen kunnen communiceren. Zo wordt het systeem van ChipSoft ervaren als relatief gesloten. Andere aanbieders zouden wel een breed palet van open API’s aanbieden, maar ChipSoft zou hier niet mee werken omdat open API’s risico’s opleveren. Als het gaat om gegevensuitwisselingen tussen ziekenhuizen gaat dit goed tussen zorgaanbieders met hetzelfde systeem, maar gegevens tussen HiX (ChipSoft) en Epic uitwisselen is alleen mogelijk als het ziekenhuis dat Epic gebruikt een licentie voor een systeem van ChipSoft aanschaft. Volgens de onderzoekers wil ChipSoft ook niet altijd de koppeling maken met een informatiesysteem van een leverancier die een substituut levert.

Winstgevendheid

Ook zijn de prijzen van ChipSoft hoog, zeggen ziekenhuizen. Ziekenhuizen vinden dat de winstgevendheid van ChipSoft, dat een winstmarge had van 46,3 procent in 2018, niet in verhouding staat tot de beperkingen die zij ervaren als het gaat om bijvoorbeeld interoperabiliteit. Nummer twee, Epic, had een marge van 29,1 procent in 2018.

Ziekenhuizen vinden dat regulering ontbreekt en ze zouden graag zien dat epd-leveranciers een licentie moeten verkrijgen waarvoor de interoperabiliteit van het systeem getoetst wordt. Ze vinden ook dat ze als afnemers zich niet goed weten te organiseren en de rug recht te houden tijdens onderhandelingen. Dit geldt ook voor leveranciers van gegevensuitwisseling. De overheid zou meer regie hier moeten tonen en VWS geeft zelf aan dat het een rol kan spelen via de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz).

Risico-averse

De populariteit van het systeem van ChipSoft ligt volgens de onderzoekers besloten in het feit dat het systeem zich heeft bewezen. ChipSoft kent verder een strakke en succesvolle implementatiemethodiek en het systeem brengt een mate van standaardisatie in het ziekenhuis. Ziekenhuizen zijn ook risico-avers, onder meer doordat nieuwe epd-systemen soms mislukken. Mede daarom wordt gekozen voor een oplossing die bewezen werkt in de Nederlandse zorgsector.