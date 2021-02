Chirurgen richten fonds op voor zorgpersoneel met corona

Muijs heeft een ‘specialistensalaris’ en is daarnaast goed verzekerd. Wanneer hem wat overkomt, zijn de financiële consequenties beperkt. Maar dat geldt niet voor al zijn collega’s, zegt hij tegen KRO-NCRV. “Het gaat hier wel om zorgmedewerkers die ontzettend belangrijk werk doen in de frontlinie van de coronazorg en daarbij hun eigen gezondheid riskeren.”

Houwert beaamt wat zijn collega zegt: “Er moest wat worden geregeld voor deze groep, voor wie het voor een deel niet goed is geregeld. Zo word je na een jaar ziekte gekort op je salaris. Er valt dus een gat. Kan dat gat niet worden verkleind door een soort garantiefonds, dachten wij.”

Startkapitaal

En zo geschiedde, licht Houwert toe. “Onze zorgen werden herkend en we werden gesteund.” Eén van de eerste reacties komt van Gerlach Cerfontaine, toenmalig voorzitter van zorgverlenersorganisatie VVAA. Houwert: “Hij zei: hebben jullie al een stichting? Vanuit VvAA willen wij jullie graag ondersteunen bij de oprichting daarvan, met een startkapitaal van twee ton. Wij zijn maar simpele chirurgen, zei ik tegen hem. Hoe doen we zoiets?”

Hulp vanuit binnen en buiten de zorg

Uiteindelijk is het toch gelukt met hulp van partijen in en buiten de zorg. Op 8 april 2020 werd stichting ZWiC (Zorg na Werk In Coronazorg) opgericht. Het doel: zorgen dat (familie van) zorgmedewerkers die nu belangrijk werk doen in de frontlinie een eenmalig bedrag ontvangen als zij zélf worden getroffen door het coronavirus, vertelt Houwert:

“Het idee is om deze mensen 2 jaar lang financiële rugdekking te geven: mensen die op de intensive care hebben gelegen krijgen 30.000 euro, nabestaanden van mensen die overlijden krijgen 50.000 euro.” Inmiddels zit er miljoenen euro in de pot. Sinds de start begin april ontvangt de stichting steun van individuele donateurs en partijen, en een bijdrage van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport.

Doelgroep stichting

De doelgroep van Stichting ZWiC is ongeveer 800 duizend zorgmedewerkers: 400 duizend zorgmedewerkers met handen aan het bed (directe zorgmedewerkers, zoals operatieassistenten, verpleegkundigen en ambulancebroeders) en 400 duizend zorgmedewerkers met handen voor het bed (zoals röntgenlaboranten, diëtisten en schoonmakers in het ziekenhuis). Bij de oprichting van de stichting schatten Houwert en Muijs dat ongeveer vierhonderd zorgmedewerkers op de ic zouden gaan belanden, en dat er honderd mogelijk zouden kunnen komen te overlijden als gevolg van hun werk.

Acute oplossing

Tot nu toe is er 55 keer uitgekeerd vanuit ZWiC, waarvan 9 keer voor een overlijden. De stichting streeft ernaar aanvragen binnen 6 weken te behandelen. Houwert: “Sander Muijs en ik zijn acute chirurgen en wilden een acute oplossing voor dit probleem. Juist gezien de ingrijpende periode kort na een ic-opname of zelfs overlijden, is het belangrijk om snel duidelijkheid te bieden en financiële zorgen zoveel mogelijk te voorkomen.”