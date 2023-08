Brandbrief cliëntenraden: stop geplande bezuinigingen ouderenzorg

Steeds meer cliëntenraden maken zich grote zorgen over de aangekondigde bezuinigingen in de ouderenzorg. Dat meldt cliëntenradennetwerk LOC Waardevolle zorg. Daarom heeft LOC met Netwerk CliëntenRaad Zorg (NCZ) een brandbrief gestuurd naar demissionair minister Conny Helder (Langdurige Zorg) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Zorgorganisaties krijgen naast de gestegen kosten te maken met een stapeling van bezuinigingsmaatregelen. “Als zorgorganisaties zich nu vooral moeten gaan richten op minder geld, gaat daar alle aandacht naartoe. Cliëntenraden vinden het belangrijk dat de energie nu gaat zitten in vernieuwing en verbetering van de zorg en niet in het realiseren van bezuinigingen”, valt in de brief te lezen.

Bezuinigingen terugdraaien

Daarom doen NCZ en LOC namens aangesloten cliëntenraden ouderenzorg de dringende oproep om de geplande bezuinigingen terug te draaien. En in plaats daarvan de dialoog aan te gaan hoe de zorgorganisaties optimaal kunnen werken aan de gewenste vernieuwing.