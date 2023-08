LOC, een netwerk van mensen die betrokken zijn bij zorg en welzijn, heeft al eerder aangegeven de stapeling van maatregelen en besparingen onaanvaardbaar te vinden. “Juist nu is het hard nodig om met elkaar aan vernieuwing te werken. Door de bezuinigingen gaat alle aandacht naar financiën en niet naar waardevolle zorg.”

Zorgbezuinigingen

LOC roept het kabinet, de Tweede Kamer en de zorgkantoren daarom dringend op de geplande bezuinigingen ongedaan te maken. Daarbij gaat het zowel om de korting door zorgkantoren op het maximale tarief als de besparingen door kabinetsbeleid.

Innovatie

Tegelijkertijd roept LOC alle partijen op om een gezamenlijke agenda te maken voor de toekomst. Hierbij moeten de waarden van mensen het uitgangspunt vormen en mag de lokale gemeenschap beslissen wat er nodig is. LOC wil dat niet langer regels, wetten, protocollen en meetsystemen centraal staan, maar mensen en hun behoeften. Om dat waar te maken, is ieders expertise nodig, “Ook die van bijvoorbeeld zorgkantoren.” Voorwaarde voor vernieuwing is dat er financiële rust is.

Cliëntenraden

Diverse cliëntenraden zijn in actie gekomen tegen de geplande bezuinigingen. Zo hebben de cliëntenraden in Zuidoost-Brabant een brief geschreven aan het kabinet en aan de Nederlandse Zorgautoriteit.