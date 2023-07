250 ouderenzorgorganisaties starten kort geding tegen zorgkantoren

Meer dan 250 ouderenzorgorganisaties spannen een kortgeding aan tegen het inkoopbeleid 2024 – 2026 van de zorgkantoren van VGZ, Zilveren Kruis, CZ, Menzis, Zorg en Zekerheid en Salland, meldt ActiZ. De organisaties hebben grote zorgen over de gevolgen van het inkoopbeleid voor de continuïteit, toegankelijkheid en kwaliteit van zorg.

Foto: Chris Ryan/Getty Images/iStock

De zorgkantoren hanteren een afslag van 4,5 procent op het NZa-tarief, waarbij volgens de organisaties geen rekening is gehouden met de korting die de NZa al heeft toegepast op het tarief vanwege de bezuinigingen van het demissionaire kabinet. Eveneens houden de zorgkantoren onvoldoende rekening met de stijgende kosten voor de sector, aldus ActiZ.

Continuïteit

De organisaties vrezen voor financiële tekorten waarmee de continuïteit, kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg verder onder druk komen. “Er is sprake van hoge inflatie, hoge huren, hoge energiekosten en stijgende rentelasten. En er zijn extra (investering)kosten vanwege digitalisering en bouw- en verbouw vanwege duurzaamheidseisen. Daarbovenop komen de forse besparingen als gevolg van het kabinetsbeleid”, aldus ActiZ.

Een groot deel van de ActiZ-leden tekende eerder bezwaar aan tegen het gepubliceerde inkoopbeleid. Zo kwamen bij Zilveren Kruis 136 bezwaren binnen.

Stapeling van maatregelen

Mireille de Wee, woordvoerder van ActiZ: “Het is ongelooflijk jammer dat we ons in deze tijden bezig moeten houden met rechtszaken. Ouderenzorgorganisaties willen zich bezig houden met zorg en het toekomstbestendig maken van die zorg voor de meeste kwetsbaren. Door de stapeling van maatregelen voelen wij ons hierin echt klem gezet.”

Eerder meldde Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) dat het samen met 58 zorgaanbieders een kort geding start tegen de zorgkantoren. “Tenzij de tarieven worden opgehoogd met een opslag, ter compensatie van de doelmatigheidskorting en de kostenstijgingen die de zorgaanbieders al tussen 2021 en 2024 voor hun kiezen hebben gekregen en krijgen”, vertelde VGN-directeur Theo van Uum.

De zitting vindt plaats op 28 september 2023.

Eerdere rechtszaak

In 2020 wonnen zorgaanbieders in de langdurige zorg nog een rechtszaak tegen de zorgkantoren. De rechter oordeelde toen dat de zorgkantoren reële tarieven moeten bieden, omdat zij gebonden zijn aan de aanbestedingsbeginselen