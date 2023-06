VGN naar de rechter om inkoopbeleid zorgkantoren tegen te houden

Foto: utah778/Getty Images/iStock

In 2020 wonnen zorgaanbieders in de langdurige zorg nog een rechtszaak tegen de zorgkantoren. De rechter oordeelde toen dat de zorgkantoren reële tarieven moeten bieden, omdat zij gebonden zijn aan de aanbestedingsbeginselen.

De VGN en de 58 leden willen via het kort geding verbieden dat de zorgkantoren hun voorgenomen inkoopprocedure voor gehandicaptenzorg voor de periode 2024-2026, dat mogelijk ook wordt verlengd tot en met 2028, kunnen voortzetten. “Tenzij de tarieven worden opgehoogd met een opslag, ter compensatie van de doelmatigheidskorting en de kostenstijgingen die de zorgaanbieders al tussen 2021 en 2024 voor hun kiezen hebben gekregen en krijgen”, vertelt VGN-directeur Theo van Uum.

Op 1 juni hebben de zorgkantoren hun inkoopbeleid gepubliceerd en het gezamenlijke richttarief voor de gehandicaptenzorg komt uit op 95,7 procent van het door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgestelde maximumtarief.

Financiële onzekerheid

“Dit richttarief is te laag, onder andere omdat het is gebaseerd op gegevens uit 2021. Het houdt geen rekening met de actuele financiële uitdagingen en de onzekerheid zoals die blijkt uit de recent gepubliceerde jaarrekeningen 2022 van de zorgaanbieders”, aldus VGN. Onlangs bleek uit een analyse van de branchevereniging dat het aantal grote gehandicaptenzorgorganisaties dat rode cijfers draait was verdubbeld. “Daar komt bij dat de zorgkantoren geen rekening houden met een doelmatigheidskorting van ongeveer 0,5 procent, die de NZa op het maximumtarief 2024 zal toepassen.”

VGN vindt ook dat zorgkantoren niet voldoende uitleggen hoe de tarieven tot stand komen. Van Uum voorziet problemen. “De ontoereikende tariefstelling zal bij de zorgaanbieders tot financiële onzekerheid leiden. Te veel organisaties dreigen in het rood te belanden. Dat zal de beschikbaarheid en de kwaliteit van zorg voor mensen met een beperking onder druk zetten.”

Geen verlaging vastgoedvergoeding

Opvallend is ook dat VGN via het kort geding wil dat de Normatieve Huisvestingscomponent (NHC) en de Normatieve Inventariscomponent (NIC). “Die moeten niet gekort worden en op 100 procent blijven,” licht Van Uum toe. “Cliënten met een Wlz-indicatie hebben immers vanuit de wet recht op verblijf en daar hoort een kostendekkend tarief bij.” VGN benadrukt tevreden te zijn over de zorginhoudelijke samenwerking met de zorgkantoren. Die heeft begin 2022 geleid tot een akkoord, dat is uitgedrukt in de vijf kanslijnen voor de sector. Hierin hebben VGN en de zorgkantoren bekrachtigd hoe de gehandicaptenzorg duurzamer, toekomstbestendiger en betaalbaarder kan worden.