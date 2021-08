Cliëntenraden zorgorganisaties slaan alarm om lagere Wmo-indicaties

Een groep cliëntenraden slaat alarm om de lagere herindicaties voor Wmo-begeleiding van gemeenten. Vooral voor ambulante cliënten met een psychische aandoening zouden gemeenten door een tekort aan financiële middelen minder uren uittrekken voor begeleiding. Dit schrijft de cliëntenraad van RIBW Brabant in een brandbrief aan de Tweede Kamer. De brief is medeondertekend door de cliëntenraden van zes andere zorgaanbieders.

“Bij ons ontstaat de indruk dat alles gericht is op vooral zoveel mogelijk geld besparen”, aldus de cliëntenraad in de brief. “Wij begrijpen dat de gemeente met enorme tekorten kampt, en dat dit een probleem is, maar deze keuzes gaan uiteindelijk alleen maar veel meer geld kosten. Cliënten zullen een terugval krijgen, of nog langer zorg nodig gaan hebben. Het kan eveneens leiden tot nog meer verwarde mensen op straat.”

Psychisch probleem

Het gaat om mensen die door een psychisch probleem begeleiding nodig hebben bij het dagelijks leven, bijvoorbeeld op het gebied van wonen, gezondheid of financiën. In de brief worden voorbeelden gegeven waarin het aantal uren bij herindicatie wordt gehalveerd en sommige cliënten verliezen zelfs driekwart van de uren die eerder beschikbaar waren.

Persoonlijke omstandigheden

“Er lijkt gestuurd te worden op een vooraf door de gemeente vastgesteld aantal minuten of uren dat er voor een specifiek doel nodig geacht wordt.” Maar dit houdt geen rekening met persoonlijke omstandigheden, merkt de cliëntenraad op. “Waar de een er 1 uur per week voor nodig zal hebben, kan een ander er wel 5 uur per week voor nodig hebben. Zoiets is niet vooraf kwantificeerbaar.”

Buurthuis

Voor sommige begeleiding wordt helemaal geen capaciteit gecreëerd. Zo wordt voor hulp bij de financiën doorverwezen naar het buurthuis. Daar wordt men wel geholpen, maar dit helpt niet in het oplossen van de onderliggende problematiek van de cliënt, aldus de cliëntenraad. “Bijvoorbeeld als deze de post niet eens open durft te maken.”