CNV roept op tot betere beschermingsmiddelen cruciale beroepen

Iedereen met een cruciaal beroep in publieke sectoren moet kunnen beschikken over betere beschermingsmiddelen zoals bijvoorbeeld medische mondkapjes. Dat stelt CNV. Kinderopvangmedewerkers, jeugdzorgwerkers, leraren, gevangenisbewaarders, afvalmedewerkers en andere mensen met een cruciaal beroep maken zich steeds meer zorgen over gezondheidsrisico’s, signaleert de vakbond.

Voldoende afstand houden tijdens het werk is in de praktijk niet altijd mogelijk voor werknemers in cruciale sectoren. De veiligheid van werknemers die een cruciale rol vervullen in de samenleving moet echter voorop staan, vindt CNV Zorg & Welzijn. De inzet van betere bescherming tegen de veel besmettelijkere virusvariant is hier een voorbeeld van. Inmiddels is er geen sprake meer van de aanvankelijke schaarste van medische beschermingsmiddelen.

Aanpassing richtlijn

In de hele zorgsector moet de bescherming van werknemers veel beter ter hand worden genomen, meent voorzitter CNV Zorg & Welzijn Anneke Westerlaken. “Zorginstellingen gaan nu uit van het dragen van een FFP2-masker (een mond-neusmasker dat niet alleen patiënt, maar ook zorgverlener beschermt) bij hoog-risicohandelingen bij patiënten met COVID-19. Deze richtlijn moet worden aangepast naar het standaard gebruik van een FFP2-masker bij (risico op) werken met besmette patiënten.”