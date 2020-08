CNV: ‘Verpleegkundigen niet in quarantaine wegens personeelstekort’

Verpleegkundigen gaan niet altijd in quarantaine wanneer zij uit een risicogebied in het buitenland komen, doordat er een tekort is aan personeel. Daar heeft CNV Zorg & Welzijn zorgwekkende signalen over ontvangen.

Net als ieder ander moeten verpleegkundigen die uit een risicogebied terugkomen naar Nederland tien dagen in quarantaine. In de praktijk gebeurt dit echter niet altijd, omdat er een personeelstekort is. In sommige gevallen worden zorgprofessionals zelfs onder druk gezet om toch direct aan het werk te gaan, stelt Aaldert Mellema van CNV Zorg & Welzijn.

Onterecht argument

Mellema ontvangt hier vaak meldingen over, vertelt hij. “Personeel dat zich niet senang voelt en bang is dat ze een potentiële besmettingsbron zijn voor de mensen met wie ze werken.” Hij vindt het voornamelijk storend dat het personeelstekort ten onrechte als argument wordt gebruikt. “De krapte in de zorg is een permanent gegeven. Als je dat als werkgever als excuus gaat gebruiken ben je verkeerd bezig. Want als hierdoor bewoners of patiënten besmet worden heb je een veel groter probleem.”

Verkeerd signaal

Onlangs heeft het RIVM een uitzondering in de richtlijn voor zorgpersoneel opgenomen. Deze geldt voor verpleeghuizen, de thuiszorg, en ook voor huisartsen en verloskundigen. Indien er geen sprake van klachten is, mogen ze in overleg met de bedrijfsarts of ggd aan het werk. Hier wordt van een verkeerd signaal uitgegaan, vindt Mellema. “Hiermee loop je toch het risico dat verpleegkundigen kwetsbare ouderen besmetten en dat is nou juist het laatste wat je wilt.”