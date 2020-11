CNV: Werkende mantelzorger in de knel door coronacrisis

Bij werkgevers wordt soms minder begrip ervaren. Een op de vijf respondenten in het onderzoek geeft dit aan. Meer dan een kwart van de mantelzorgers zegt dat de werkgever niet weet dat zij mantelzorger zijn. Twee op de vijf weet niet op welke verlofregelingen ze recht hebben en ervaart in de persoonlijke situatie dat werk en mantelzorg in Nederland slecht geregeld is. Negen procent van de respondenten meldt zich dan ook vaker ziek dan voor de crisis. Mantelzorgers die momenteel niet thuis kunnen werken, ervaren de meeste druk.

Volgens CNV-voorzitter Piet Fortuin plaatste de coronacrisis mantelzorgers voor nieuwe problemen. “Dagbestedingen die ineens gesloten zijn. Belemmerende regels die de mantelzorgtaken bemoeilijken. De angst om het virus vanaf de werkvloer mee te nemen naar de kwetsbare mensen die ze verzorgen. Deze factoren maken hun leven nog complexer dan het al was”, zegt hij.

Noodhulpfonds

Vertrouwenspersonen, leidinggevenden en hr-managers moeten aandacht krijgen voor deze onderbelichte groep, zo bepleit CNV. “Eerder riepen we de overheid op om met een psychisch noodhulpfonds te komen, bestemd om werkend Nederland door de coronacrisis heen te helpen. We vragen de overheid om zo snel mogelijk hiermee over de brug te komen, met een speciale focus op mantelzorgers. Helemaal nu zo’n grote groep in de knel komt”, aldus Fortuin.