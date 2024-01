Co-Med krijgt certificaat voor garantie op ononderbroken levering

De instantie LRQA voegt aan de certificering toe dat Co-Med zich op een positieve manier inzet op klantgerichte verbeteringen en dat het hoofdkantoor en de huisartsenpraktijk Co-Med Breda de toetsing ‘vlekkeloos’ hebben doorstaan.

Risico’s afdekken

Co-Med is in december 2023 getoetst. LRQA constateerde volgens Co-Med dat ze in staat is om te voldoen aan de eisen die door de cliënten en wet- en regelgeving worden gesteld. Ook zou Co-Med risico’s dusdanig afdekken, zodat ononderbroken levering van producten en diensten kan worden gegarandeerd.

Bereikbaarheid

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wil juist een stokje steken voor verdere overnames van huisartsenpraktijken door Co-Med omdat Co-Med de waarneming voor spoedzorg niet georganiseerd krijgt bij pogingen tot overnames. Ook de Inspectie concludeert dat meerdere huisartsenpraktijken van Co-Med niet goed genoeg bereikbaar zijn, maar de rechter veegt deze aanwijzing van de Inspectie van tafel.

Co-med is van plan dit jaar weer meer praktijken over te nemen.