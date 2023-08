Rechter fluit inspectie terug in zaak huisartsenbedrijf Co-med

Co-med neemt huisartsenpraktijken over, maar dat is niet overal even goed gegaan. De inspectie kreeg dit jaar al 75 klachten over Co-med.

Niet goed bereikbaar

Na onderzoek concludeerde de Inspectie in juni dat in meerdere huisartsenpraktijken van Co-Med niet goed genoeg bereikbaar zijn. Patiënten konden vaak alleen beeldbellen met een huisarts. De inspectie eiste daarop maatregelen, maar Co-med ging in verweer tegen de aanwijzing en trekt nu aan het langste eind.

De rechter in Limburg veegt de aanwijzing van tafel. De rechter weegt mee dat er een tekort aan huisartsen. Ook het verweer van Co-Med dat het bedrijf wordt tegengewerkt door traditionele huisartsen vindt gehoor bij de rechter, aldus BN De Stem.

De spoeduitspraak heeft een tijdelijke werking, schrijft de krant, en betekent dus niet dat Co-Med definitief heeft gewonnen. Er volgt nog een aparte procedure waarin de conclusies van de Inspectie tegen het licht gehouden worden. Wanneer dit gebeurt, is nog niet bekend.