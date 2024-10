Coalitiepartijen willen handhaving zzp-wet afzwakken

Beeld: Tanya / stock.adobe.com

Dat bleek woensdag uit een debat in de Tweede Kamer over het opheffen van het handhavingsmoratorium van de wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) per 1 januari 2025. De motie werd ondertekend door VVD, BBB, NSC en SGP, samen 63 zetels. PVV steunt het beleid van minister Eddy van Hijum (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Folkert Idsinga (Fiscaliteit en Belastingdienst) over handhaving van de wet DBA.

Wel of niet zelfstandig

Idsinga raadde de motie niet af, waardoor de Tweede Kamer volgende week gaat stemmen over het voorstel om soepeler te handhaven op de wet DBA. De motie is een initiatief van VVD-Kamerlid Thierry Aartsen. Hij wees op de grote onrust bij opdrachtgevers en zzp’ers over die handhaving. Dat komt volgens hem doordat de wet DBA onduidelijkheid is over wanneer iemand wel of niet zelfstandig ondernemer is.

Aartsen: “We zouden de onrust willen wegnemen met het verzoek aan de regering om de handhavingsstrategie te wijzigen door een zachtere landing te introduceren en voorlopig voor een jaar risicogericht te handhaven.” Naast de focus op de eerder genoemde risicogroepen, roept zijn motie op dat de ambtenaren van de Belastingdienst “zoveel als mogelijk rekening houden met de menselijke maat”.

Geen uitzondering zorgsector

Minister Van Hijum wees een verzoek af om bij de handhaving de zorgsector te ontzien: “Er zijn zorgen over wat dit doet met de beschikbaarheid van personeel. Tegelijkertijd zien we op grote schaal dat zorgorganisaties anticiperen op de situatie, zoals door herinrichting van het werk en flexibele roostering. Ik heb er vertrouwen in dat die beweging doorgaat en dat zorgorganisaties op deze manier het probleem weten op te lossen.”

Lijst met kenmerken

De BBB-fractie vroeg de bewindslieden met een motie om uiterlijk 1 november een lijst te publiceren met duidelijke kenmerken waarmee opdrachtgevers en zzp’ers kunnen nagaan of er sprake is van zelfstandig ondernemerschap.

BBB-Kamerlid Mariska Rikkers: “Er wordt te negatief gesproken over zzp’ers. Het overgrote deel is bewust ondernemer en die mensen hebben we hard nodig, onder meer in de gehandicaptenzorg. Het is onbegrijpelijk dat we gaan handhaven op onduidelijke kaders. Ons standpunt: eerst duidelijke kaders, dan handhaven.”