Spaarne Gasthuis laat ziekenhuisbezoek fors dalen met thuismonitoringscentrum

Het Spaarne Gasthuis is enthousiast over de inzet van een Thuismonitoringcentrum, dat zorgt tot wel 80 procent minder ziekenhuisbezoeken. De organisatie is plan het aantal patiëntgroepen snel uit te breiden.

“Na een proefperiode waarin de nieuwe manier van werken uitvoerig is getest, kan nu definitief het mes in het aantal controles waarvoor mensen naar het ziekenhuis moeten”, laat het Spaarne Gasthuis weten. Patiënten met reuma, MS of zwangerschapsdiabetes vullen in de nieuwe opzet thuis een digitale vragenlijst in. Dat gaat via de app van het ziekenhuis, waarin ook de uitkomsten van labonderzoek komen. Het Thuismonitoringcentrum houdt in de gaten of alles in orde is. Bij patiënten met reuma zorgde dit voort 70 tot 80 procent minder afspraken in het ziekenhuis.

Rust, ruimte en werkplezier

“Deze manier van werken geeft rust en ruimte; in het ziekenhuis en bij patiënten”, zegt Leon Aarts, bestuursvoorzitter van het ziekenhuis. “De specialist heeft meer tijd en kan de afspraken die in het ziekenhuis plaatsvinden beter voorbereiden.” De patiënten komen nog steeds minimaal eenmaal per jaar op controle. Het ziekenhuis verwacht dat het aantal aandoeningen dat zo gemonitord wordt binnen afzienbare tijd uit te breiden naar twintig., te beginnen met chronische longaandoening, chronische darmziekte of prostaatklachten.

Aarts: “Nog een voordeel: als verpleegkundigen minder willen werken, kunnen ze een of twee dagen aan de slag in het Thuismonitoringscentrum. Het is interessant en innovatief, dus het verhoogt daarnaast het werkplezier.”

Toegankelijkheid

Ook de betrokken zorgverzekeraar is positief over de innovatie. “In onze meerjarenovereenkomst met het Spaarne Gasthuis hebben we afspraken gemaakt om de zorg anders te organiseren: thuis waar het kan en in het ziekenhuis waar het moet. Het Thuismonitoringcentrum doet precies dat”, zegt Henk Gerla, bestuursvoorzitter van zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid. “Goed nieuws voor patiënten en voor het ziekenhuis. En, ook belangrijk: zo borgen we voor de toekomst de toegang tot ziekenhuiszorg in de buurt.”