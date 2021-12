Collectieve zorgpolis juist duurder dan gewone verzekering

Collectieve zorgverzekeringen zijn niet goedkoper, maar gemiddeld duurder dan een gewone polis voor de basiszorg. De meeste Nederlanders betalen daardoor via hun werkgever, patiëntenvereniging, gemeente, vakbond of ouderenbond tientallen euro’s zorgpremie per jaar meer.

Dat blijkt uit een recente monitor zorgverzekeringen van de NZa: “Met name ouderen en minima met een gemeentepolis hebben een flink prijsnadeel.” Dit jaar heeft 62 procent van de Nederlanders een collectieve verzekering.

‘Veel voordelen’

In de jaarlijkse campagnes om verzekerden te stimuleren over te stappen, wekken aanbieders de suggestie tot 5 procent voordeel te geven op een collectieve basisverzekering – de wettelijke maximumkorting. Bovendien adverteert een deel van hen met extra financiële voordelen op de aanvullende of de tandartspolis.

Zilveren Kruis stelt op zijn website dat een collectieve verzekering “veel voordelen” heeft: “Niet alleen krijgt u korting, maar soms ook extra vergoedingen.” Menzis raadt klanten aan: “Profiteer net als je collega’s van korting en vele extra’s.” VGZ spreekt over “extra voordelen”, zoals “ruimere vergoedingen en kortingen”. CZ adverteert met: “Profiteer van premiekorting en extra zorgdiensten.”

Hogere premie

In de praktijk betalen alle groepen die door de NZa zijn onderzocht gemiddeld een hogere premie dan voor precies dezelfde basispolis die ze als individu kunnen afsluiten. Uitzondering zijn studenten met een collectieve verzekering: die spelen gemiddeld quitte.

Voordelen verdwenen

Tot vorig jaar was een collectieve zorgverzekering voordeliger. Dat financiële voordeel kon oplopen tot gemiddeld 61 euro per jaar voor een polis via een werkgever. Ook bij onder andere gemeenten, vakbonden en patiëntenverenigingen was het goedkoper dan het individueel afsluiten van een verzekering. Die voordelen zijn de afgelopen vier jaar geleidelijk verdwenen. Mensen die een collectieve verzekering via bijvoorbeeld de ouderenbonden afgesloten hebben, zijn dit jaar bijvoorbeeld gemiddeld 29 euro meer kwijt.

“De collectieve verzekeringen die gemeenten aanbieden zijn mogelijk interessant voor een groep mensen met een hoge zorgbehoefte, omdat de aanvullende verzekering een zeer uitgebreide dekking heeft en een deel van de betaling van het eigen risico beperkt”, aldus de NZa. “Als minima relatief gezond zijn is het collectief contract vanwege de hoge kosten vaak niet interessant. Zij zijn goedkoper af met een individuele verzekering.”

Richten op selectie

De NZa schrijft in de monitor over zorgverzekeringen: “Bovenstaande ontwikkelingen voeden het beeld dat de concurrentie tussen zorgverzekeraars er toe leidt dat zij zich te veel richten op selectie van verzekerden en te weinig op het onderscheidend zijn op basis van service en kwaliteit. Het is de vraag in hoeverre dit leidt tot de best passende zorg en de beste keuze voor alle verzekerden.”

De zorgverzekeraars waren niet bereikbaar voor commentaar.