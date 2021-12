Kamerdebat over afschaffen van korting bij collectieve zorgpolis

De Tweede Kamer gaat over twee maanden met demissionair minister De Jonge van VWS debatteren over afschaffing van de korting bij collectieve verzekeringen. Het kabinet wil al langer af van de korting en heeft een wetsvoorstel gemaakt: de korting moet per 1 januari 2023 verdwijnen.

Uit onderzoek van de NZa blijkt dat collectieve zorgverzekeringen gemiddeld niet goedkoper zijn dan een individueel afgesloten polis, maar juist duurder. De meeste verzekerden betalen hierdoor via hun werkgever, gemeente, patiëntenvereniging, gemeente, vakbond of ouderenbond tientallen euro’s zorgpremie per jaar meer. Van de Nederlanders heeft 62 procent een collectieve verzekering.

Februari 2022

De Kamer heeft volgens een woordvoerder van VWS enkele dagen geleden besloten om een debat te plannen in de eerste week van februari volgend jaar. De beslissing voor afschaffing van de korting baseert de minister van VWS onder meer op onderzoek van de NZa en onderzoeksbureau Equalis, staat in de memorie van toelichting bij het voorstel voor wijziging van de verzekeringswet.

VWS ageert juist tegen het prijsvoordeel dat collectieve verzekeringen tot dit jaar nog hadden ten opzichte van een individueel afgesloten polis. Nu dat verschil er niet meer is, houdt VWS vast aan de wetswijziging. VWS vond het prijsvoordeel dat collectief verzekerden hadden oneerlijk, omdat bepaalde groepen – vaak gezonde mensen, jongeren of werkenden – een prijsvoordeel hadden.

Inhoudelijk beter

Zorgverzekeraars geven aan dat hun collectieve verzekeringen inhoudelijk beter waren. Dat pleidooi neemt de minister niet over: “Het blijkt dat bij verreweg de meeste collectiviteiten de korting niet gelegitimeerd kan worden door (zorg)inhoudelijke afspraken. In plaats daarvan wordt de korting bekostigd door een opslag op de premie en vindt er kruissubsidiëring tussen verzekerden binnen en buiten het collectief plaats,” staat in de memorie van toelichting.

“De premie wordt eerst verhoogd om deze verhoging vervolgens aan sommigen terug te geven, alsof het een korting is. Verzekerden met een relatief lage collectiviteitskorting betalen mee aan hoge collectiviteitskortingen. Dit verstoort de solidariteit tussen verzekerden en vormt een aantasting van het sociale karakter van de zorgverzekering.”

Groot aanbod

Het kabinet wil ook af van de korting, omdat er met 47.000 te veel collectieve polissen zijn: “Onderzoeken laten zien dat verzekerden het moeilijk vinden een zorgpolis te kiezen: er is een te groot aanbod dat te weinig onderscheidend is. Het grote aantal collectiviteiten draagt niet bij aan een overzichtelijk polisaanbod en een eenvoudig keuzeproces voor verzekerden.”