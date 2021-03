Commissie onderzoekt hoe voorbereiding op pandemie beter kan

Een adviescommissie van wetenschappers gaat onderzoeken hoe Nederland zich beter kan voorbereiden op toekomstige uitbraken van infectieziekten. De commissie is in het leven geroepen door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Een belangrijke vraag voor de leden is hoe nadelige maatschappelijke effecten van een uitbraak in het vervolg beperkt kunnen worden.