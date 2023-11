Coöperatie ‘Thuis en Veilig’ benoemt nieuwe bestuurder

Charles Laurey is de opvolger van Paul Janssen, die op 1 december 2023 wegens pensionering CTV verlaat.

De Coöperatie, die 21 grote thuiszorgorganisaties als lid kent, streeft naar een duurzame inrichting en passende vergoeding van de systeemfuncties in de wijkverpleging.

Voorzitter raad van toezicht, Jeroen van den Oever, is blij met de komst van Laurey. “Hij brengt een ruime ervaring mee als bestuurder en toezichthouder bij vvt-organisaties. Laurey was jarenlang zowel regionaal als landelijk actief in de sector en wil graag een nuttige bijdrage blijven leveren aan het verder versterken van de wijkverpleging.”