Cordaan en Reade openen observatie-revalidatie unit voor coronapatiënten

Van Rijn: Regionaal overleg over Achterhoekse ziekenhuizen moet snel van start

Door de chaotische situatie is een regionaal overleg over de ziekenhuiszorg in de Achterhoek er nog niet van gekomen. Maar door inzet van een verkenner moet dat snel alsnog gebeuren, stelt minister van Medische Zorg Martin van Rijn.