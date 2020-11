Corona-antistoffen uit bloedplasma klaar voor gebruik

Bloedbank Sanquin heeft de afgelopen maanden 4000 doses van de antistoffen geproduceerd en denkt dat daar tot januari nog eens 4000 bij komen. De voorraad is dus beperkt, zeker omdat een patiënt naar verwachting elke maand moet worden behandeld.

In aanmerking komen

Een werkgroep keek de afgelopen tijd wie er in aanmerking moet komen voor preventieve behandeling met de antistoffen. Besloten is om in te zetten op zwakke mensen, die bijvoorbeeld in een kankerbehandeling zitten of net een transplantatie hebben ondergaan.

“Knap werk, en veel dank aan iedereen die bloed doneerde”, zegt coronaminister Hugo de Jonge. “Nu snel door naar de volgende stap: starten met deze innovatieve behandeling.” (ANP)