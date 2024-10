Coronacommissie en kabinet ruziën over ongelakte chatberichten

Er is een geschil tussen de parlementaire-enquêtecommissie die onderzoek doet naar de coronacrisis en het kabinet over het leveren van ongelakte chatberichten. Hierdoor “bestaat de mogelijkheid” dat de enquêtecommissie vertraging oploopt, schrijft commissievoorzitter Daan de Kort aan de Tweede Kamer.

Volgens de enquêtecommissie werd tijdens de coronacrisis veel vaker gecommuniceerd via chatberichten. Om goed inzicht te krijgen in de besluitvorming heeft de commissie ongelakte chatberichten gevorderd van ministeries, maar tot dusver nog niets ontvangen. Eerdere enquêtecommissies kregen “dergelijke documenten” ook ongelakt, aldus De Kort.

Verschil van inzicht

Met het vorige kabinet zijn volgens hem “duidelijke afspraken” gemaakt over het ongelakt leveren van documenten. Maar met het huidige kabinet is een “verschil van inzicht” over het leveren van ongelakte chatberichten en het kabinet komt nu terug op eerdere werkafspraken. Het kabinet heeft de Raad van State nu om advies gevraagd.

Vertraging

“Door het voorlichtingsverzoek van het kabinet en het daardoor tot nu toe ontbreken van chatberichten van departementen, bestaat de mogelijkheid dat de parlementaire enquête Corona vertraging oploopt”, laat de commissievoorzitter aan de Kamer weten. Volgens de planning zou de commissie in december 2026 haar rapport presenteren.

Partijpolitieke onderwerpen

Volgens het ministerie van Volksgezondheid staat in de opgevraagde documentatie “soms” zowel bestuurlijke als privé-informatie. Het gaat dan om zaken als vertrouwelijke personeelsinformatie of partijpolitieke onderwerpen. De Raad van State is volgens VWS om advies gevraagd “om de goede afweging te kunnen maken tussen het recht op privacy en het recht op informatie voor enquêtecommissies”. (ANP)