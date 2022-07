Coronacrisis was slecht voor hartpatiënt

De verwijzingen naar de cardiologische zorg daalden op het hoogtepunt van de pandemie met 79 procent, terwijl de opnames op cardiologische afdelingen van het ziekenhuis plaatselijk tot 46 procent terugliepen ten opzichte van 2019.

Onderzoek

Dat blijkt uit het onderzoeksrapport ‘COVID-19 en de Cardiologie in Nederland’ van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), de Nederlandse Vereniging van Cardiologie (NVVC) en LOGEX, Europees leider in healthcare analytics. In dit rapport zijn de kwantitatieve effecten van de pandemie op de cardiologische zorg in kaart gebracht voor de periode 2020 en 2021.

Overvallen

Cardioloog Marcel van der Linde (NVVC) licht toe: “Tijdens de eerste golf van de pandemie werden wij overvallen door de effecten van dalende verwijzingen en capaciteit voor cardiologische zorg in het ziekenhuis. Door proactief beleid konden we tijdens de tweede en verdere COVID-19-golven sneller op de situatie inspelen en was de impact op reguliere cardiologische zorg al veel kleiner, en dit is terug te zien in dit rapport.”