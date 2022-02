Coronamaatregelen blijven in Radboudumc

De coronamaatregelen worden flink versoepeld in de samenleving, maar Radboudumc laat weten dit in het ziekenhuis nog niet te doen. “Omdat we onze kwetsbare patiënten moeten beschermen en uitval van zorgmedewerkers moeten voorkomen, versoepelen we binnen de patiëntenzorgomgeving van het Radboudumc (nog) niet”, aldus het ziekenhuis.

Zo blijft de anderhalve meter, moet iedereen vanaf 9 jaar een mondneusmasker op en komen patiënten in principe alleen naar een afspraak op de polikliniek. Ook mogen opgenomen patiënten maximaal twee bezoekers per dag ontvangen, moeten patiënten zonder klachten een standaard coronatest doen en blijft Radboudumc bij de ingang gezondheidsvragen stellen.

Geen willekeurige plek

“Hoewel we allemaal blij zijn dat er langzaamaan meer kan, is het belangrijk om te realiseren dat een ziekenhuis zoals het Radboudumc geen willekeurige plek is in de samenleving”, schrijft het ziekenhuis. “Juist kwetsbare patiënten doen een beroep op onze zorg en op onze verantwoordelijkheid om die zorg in een zo veilig mogelijke omgeving te bieden. Kwetsbare patiënten mogen dat ook van ons verwachten.”