Coronapatiënten Jeroen Bosch Ziekenhuis overgenomen door huisartsen

Huisartsen in Den Bosch en omgeving nemen vanaf 9 november de zorg voor coronapatiënten over van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Het gaat om de zorg thuis na een korte ziekenhuisopname.

Thuis zijn bij hun naasten, in hun vertrouwde omgeving, draagt bij aan een spoediger herstel. Tevens neemt de druk op het ziekenhuis hiermee af, en ontstaat er meer ruimte voor reguliere zorg. De huisarts, die verantwoordelijk is voor de medische zorg thuis, wordt ondersteund door zorgprofessionals van het Jeroen Bosch Ziekenhuis, meldt Heusden Nieuws.

Zelfde kwaliteit zorg thuis

Coronapatiënten krijgen in het ziekenhuis ontstekingsremmer dexamethason, antistolling en zuurstof toegediend. Dit kan ook goed en veilig thuis gebeuren, vertelt Marjan van Apeldoorn, internist infectioloog in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. “Dat is voor de patiënt veel fijner. Elke patiënt die stabiel is, maximaal drie tot vier liter zuurstof nodig heeft en digitaal vaardig is of een naaste heeft die een eenvoudige app kan invullen, kan na een korte opname in het ziekenhuis de behandeling thuis krijgen.”

Inschakelen thuiszorg en mantelzorger

Daarnaast is het van belang dat de thuiszorg kan worden ingeschakeld en een eventuele mantelzorger goed wordt ondersteund, aldus Van Apeldoorn. “Voor dat laatste wordt samengewerkt met Farent Sociaal Werk. Patiënten krijgen een behandelplan op maat en een vaste contactpersoon bij wie zij terecht kunnen met vragen. Uiteraard kunnen patiënten weer terug naar het ziekenhuis als dat nodig is.”

Zuurstofmeter

Patiënten krijgen een zuurstofmeter mee naar huis en het ziekenhuis regelt dat er thuis zuurstof geleverd wordt, licht huisarts Eric van Rijswijk toe: “De dag na ontslag gaat de huisarts bij de patiënt op huisbezoek. De gezondheid van patiënten wordt 24/7 op afstand in de gaten gehouden via telemonitoring. Patiënten meten drie keer per dag hun zuurstofgehalte in het bloed, hun temperatuur en eventuele klachten zoals kortademigheid en hoesten. Deze gegevens geven zij via de app Luscii vitals drie keer per dag door. Zodra de gezondheid van een patiënt achteruit gaat, wordt vanuit het ziekenhuis direct contact opgenomen met de huisarts.”