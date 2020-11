Coronapatiënten Maasstad Ziekenhuis eerder naar huis dankzij app

Het Rotterdamse Maasstad Ziekenhuis introduceerde in juli de COVID-19 thuis app van Luscii Vitals. Tot nu toe hebben 45 coronapatiënten er gebruik van gemaakt. Op dit moment gebruiken nog 23 patiënten de toepassing. Ze geven twee keer per dag belangrijke gegevens door over hun fysieke toestand. Het gaat onder meer om eventuele klachten, lichaamstemperatuur en het zuurstofgehalte in hun bloed, dat ze meten met een zuurstofsaturatiemeter. De patiënten kunnen zichzelf indien nodig extra zuurstof toedienen.

Eerder naar huis

Door de app is kan het ziekenhuis de herstellende corona patiënten op afstand te monitoren. Daardoor kunnen patiënten eerder naar huis om daar verder te herstellen. “Onze longverpleegkundigen bekijken de ingevoerde waarden ook twee keer per dag”, zegt longarts Gea Helfrich. “Als de saturatie verslechtert of de klachten nemen toe, dan zien zij dit snel en nemen zij contact op met de patiënt. Dat werkt heel goed en ook de patiënten vinden de thuismonitoring prettig”.

Volgens de longarts komen patiënten in aanmerking voor thuismonitoring als ze stabiel zijn, twee liter zuurstof of minder nodig hebben en digitaal vaardig genoeg zijn voor het gebruik van de app.