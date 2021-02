Coronatestservice mag voorlopig geen sneltesten meer doen

Toen de inspectie in november begon met het onderzoek voerde Coronatestservice nog geen antigeensneltesten uit. Tijdens een inspectie van de eerste aanwijzing, zagen de inspecteurs dat er nu ook antigeensneltesten werden uitgevoerd. De bestuurder kon na vragen hierover niet aantonen hoe hij de veiligheid rond de sneltesten had geregeld. Daarom legt de inspectie opnieuw een aanwijzing op.

Onvoldoende vertrouwen

De inspectie heeft er onvoldoende vertrouwen in dat de bestuurder de risico’s zonder ingrijpen zal nemen. Pas als de bestuurder maatregelen heeft genomen om de kwaliteit en veiligheid van de zorg te verbeteren, mag Coronatestservice weer antigeensneltesten afnemen, uitvoeren en analyseren. Coronatestservice mag wel doorgaan met de PCR-testen en antistoftesten. Wel moeten daar ook verbeteringen worden doorgevoerd, zoals omschreven in de eerste aanwijzing. Hiervoor is inmiddels een last onder dwangsom opgelegd. Dit traject is nog niet afgerond.