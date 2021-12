Coronavaccinatie veilig voor patiënten met immuun trombocytopenie

Vaccinatie

De onderzoekers monitorden het effect van vaccinatie op de bloedplaatjes van 218 ITP-patiënten en 200 gezonde personen. Van de ITP-patiënten kregen er 201 het Moderna mRNA-vaccin, 16 het Pfizer mRNA-vaccin en 1 het AstraZeneca-vaccin. Alle gezonde personen kregen het Moderna-vaccin. Bloedplaatjes werden gemeten vlak voor vaccinatie en op week 1 en 4 na de eerste en tweede vaccinatie.

Trombocytopenie

Vaccinatie leidde tot een daling van het aantal bloedplaatjes met 6,3 procent. Tussen trombocytopenie-patiënten en gezonde personen waren er geen verschillen. De onderzoekers rapporteren hun bevindingen in het wetenschappelijke tijdschrift Blood Advances.

Uitkomst

Onderzoeksleider Gerard Jansen van het Erasmus MC is blij met de resultaten. “Dit is de uitkomst waarop we hadden gehoopt”, stelt de Internist-hematoloog. Veel ITP-patiënten twijfelen of ze de prik wel of niet moesten nemen. Jansen hoopt het resultaat de keuze vereenvoudigt. Jansen: “Het risico op een terugval door corona-infectie is groter dan het risico door vaccinatie.” Voor patiënten in de risicogroepen raadt hij wel aan om de bloedplaatjes te monitoren na vaccinatie.

Exacerbatie

30 ITP-patiënten kregen in de periode na vaccinatie een zogeheten exacerbatie, ofwel een terugval in bloedplaatjes. Dat waren vooral patiënten met een laag bloedplaatjesniveau, jonge leeftijd en patiënten die op het moment van vaccinatie onder behandeling waren voor de ITP. De onderzoekers vermoeden dat de exacerbatie bij hen een uiting van de ziekte was en niet werd uitgelokt door het vaccin. Vijftien patiënten hadden medicatie nodig tegen de terugval, die goed aansloeg.

Boostervaccinatie

Ook de boostervaccinatie is waarschijnlijk veilig, denkt Jansen. “We hebben de boosterprik niet onderzocht, maar op basis van de resultaten van de eerste en tweede vaccinatie verwacht ik geen problemen.”