CumuluZ, VWS en ZN stroomlijnen landelijke en regionale zorgdata-initiatieven

Stichting CumuluZ, het ministerie van VWS en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) willen een brug slaan tussen regionale IZA-initiatieven en landelijke ontwikkelingen op het gebied van databeschikbaarheid in de zorg. Met nieuwe afspraken wil het trio regionale snelheid benutten en landelijke samenhang borgen.

In de afspraken is vastgelegd hoe de rolverdeling, governance en onderlinge samenhang eruitzien tussen het VWS-programma Landelijk Dekkend Netwerk (LDN) en de regionale data-initiatieven die zorgverzekeraars ondersteunen met IZA‑transformatiemiddelen.

Tegenstrijdige keuzes voorkomen

De drie partijen willen voorkomen dat zorgaanbieders of leveranciers dubbel moeten investeren of met tegenstrijdige keuzes worden geconfronteerd. ZN benadrukt dat de nieuwe werkwijze ervoor moet zorgen dat regionale initiatieven kunnen doorgroeien tot landelijke oplossingen. Daarnaast moet de samenwerking de realisatie van landelijke databeschikbaarheid versnellen.

ZN heeft hiervoor een Coördinatieteam Digitale Samenwerkingsinitiatieven (CDS) opgericht. Dit team moet zorgen voor landelijke afstemming en versnelling van digitale initiatieven. Het CDS doet dit door een overzicht te maken van bestaande initiatieven, platform- en ketenoplossingen te vergelijken, de samenhang tussen landelijke en regionale trajecten te versterken en hergebruik van oplossingen te stimuleren.