Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Tech
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

CumuluZ, VWS en ZN stroomlijnen landelijke en regionale zorgdata-initiatieven

,

Stichting CumuluZ, het ministerie van VWS en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) willen een brug slaan tussen regionale IZA-initiatieven en landelijke ontwikkelingen op het gebied van databeschikbaarheid in de zorg. Met nieuwe afspraken wil het trio regionale snelheid benutten en landelijke samenhang borgen.

In de afspraken is vastgelegd hoe de rolverdeling, governance en onderlinge samenhang eruitzien tussen het VWS-programma Landelijk Dekkend Netwerk (LDN) en de regionale data-initiatieven die zorgverzekeraars ondersteunen met IZA‑transformatiemiddelen.

Tegenstrijdige keuzes voorkomen

De drie partijen willen voorkomen dat zorgaanbieders of leveranciers dubbel moeten investeren of met tegenstrijdige keuzes worden geconfronteerd. ZN benadrukt dat de nieuwe werkwijze ervoor moet zorgen dat regionale initiatieven kunnen doorgroeien tot landelijke oplossingen. Daarnaast moet de samenwerking de realisatie van landelijke databeschikbaarheid versnellen.

ZN heeft hiervoor een Coördinatieteam Digitale Samenwerkingsinitiatieven (CDS) opgericht. Dit team moet zorgen voor landelijke afstemming en versnelling van digitale initiatieven. Het CDS doet dit door een overzicht te maken van bestaande initiatieven, platform- en ketenoplossingen te vergelijken, de samenhang tussen landelijke en regionale trajecten te versterken en hergebruik van oplossingen te stimuleren.

Reageer op dit artikel
Meer over:TechnologieVWSZn

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

17:13 CumuluZ, VWS en ZN stroomlijnen landelijke en regionale zorgdata-initiatieven
21 jan 2026 Europese regels vertragen databeschikbaarheid
14:02 Erasmus MC pakt vier hotspots aan met groene data-assistent
17 feb 2026 Pieter van Foreest zet zeven zorgrobots in
17 feb 2026 OM ontvangt 118 aangiften na hack bij laboratorium

Reader Interactions

Reacties