CWZ en cardiologen in juridisch gevecht over inzicht in onderzoeksgelden

Het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) ligt overhoop met haar eigen cardiologen. De specialisten willen geen inzicht geven in wat zij verdienen aan grote onderzoeken. Dinsdag stonden de partijen tegenover elkaar in de rechtbank.

De Gelderlander meldt dat het vermogen van de specialisten de afgelopen jaren extreem gegroeid is. Het CWZ wil daarom inzicht in wat cardiologen aan grote onderzoeken verdienen en zien of er sprake is van belangenverstrengeling. Indien de cardiologen hier geen gehoor aan geven, werkt het Nijmeegse ziekenhuis niet meer aan die onderzoeken mee.

Sponsorgeld

Dit voorjaar kwam al naar buiten cardiologen 1,7 miljoen euro aan sponsorgeld van medische bedrijven hadden aangenomen zonder dit te melden aan de raad van bestuur. Het geld kwam via een aparte stichting binnen, waarvan het bestuur het bestaan niet wist. De specialisten hebben volgens het ziekenhuis toentertijd zelf niets verdiend aan de sponsordeals. Ook waren er geen aanwijzingen dat er sprake is van beïnvloeding of omkoping. Het geld hoefde daarom niet retour naar de medische bedrijven. Wel gaat het Nijmeegse ziekenhuis de regels en procedures verbeteren om herhaling te voorkomen.

Daarom wil CWZ inzicht in nieuw onderzoek van de cardiologen naar een hartmedicijn. Daarvoor krijgen de specialisten via een aparte stichting 7.000 euro per patiënt van Janssen. Een deel daarvan wordt door de cardiologen aan het CWZ betaald, onder meer voor het gebruik van de ziekenhuisfaciliteiten.

Rechtszaak

Het CWZ wil echter transparantie over de financiële stromen binnen het onderzoek. De cardiologen zien het als een directe aanval op hun integriteit en hebben daarom een kort geding aangespannen. Zij vroegen de rechter dinsdag het ziekenhuis te dwingen om mee te werken aan het onderzoek. De rechter geeft het CWZ en de cardiologen twee dagen de tijd om tot een oplossing te komen, meldt de Gelderlander. Anders doet de rechtbank een uitspraak.