Cardiologen CWZ kregen sponsorgeld van pacemaker-leverancier

Het interne onderzoek is gestart vanwege berichtgeving en onderzoek van de NOS en Nieuwsuur vorig jaar september. Deskundigen zeiden dat op zijn minst de schijn van belangenverstrengeling op de loer ligt omdat de bedrijven ook leverancier van onder andere pacemakers van het Nijmeegse ziekenhuis zijn.

Regels verbeteren

Het CWZ zegt nu geen aanwijzingen te hebben dat de hartspecialisten met opzet de regels niet goed hebben nageleefd of dat er sprake is van beïnvloeding of omkoping. Het geld hoeft daarom niet retour naar de medische bedrijven. Het Nijmeegse ziekenhuis gaat wel de regels en procedures verbeteren om herhaling te voorkomen.

Geen persoonlijke uitkeringen

De specialisten hebben volgens het ziekenhuis zelf niets verdiend aan de sponsordeals. Er hebben geen persoonlijke uitkeringen plaatsgevonden.