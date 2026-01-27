Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Tech
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Eerste hersenoperatie uitgevoerd met hologram

,

Bij Amsterdam UMC is afgelopen week een drain in de hersenen geplaatst met behulp van een hologram van de hersenen.

Neurochirurg Maarten Bot plaatste de drain door middel van de nieuwe techniek mixed reality. “Voor het eerst hebben we een navigatie die de juiste plek in de hersenen en het te volgen traject zichtbaar maakt terwijl je aan het opereren bent.”

Twee jaar geleden begon de afdeling neurochirurgie binnen Amsterdam UMC met het gebruik van mixed reality. Door 3D-beelden van de hersenen van de te opereren patiënt via een HoloLens te bekijken, konden chirurgen zich nauwkeuriger voorbereiden. Nu is er toestemming gegeven om de techniek daadwerkelijk tijdens hersenoperaties te gebruiken.

Hersendrain

De techniek wordt vanaf nu specifiek ingezet voor het plaatsen van een drain in de hersenkamers, een operatie die gemiddeld bij honderden patiënten per jaar wordt uitgevoerd. Bij deze patiënten bouwt hersenvocht zich op in de hersenen. Hersenvocht wordt continu aangemaakt in de hersenkamers en wordt gemiddeld 3 tot 4 keer per dag volledig vernieuwd. Het oude vocht wordt afgevoerd door het bloed. Om meerdere redenen kan dit proces bij mensen verstoord zijn. In dat geval is een drain nodig om het overtollige vocht af te voeren.

Hersenschade

Bot: “Neurochirurgen voeren deze levensreddende operatie zo vaak uit, dat ze er heel goed in zijn. Maar toch wordt de drain in ongeveer 2 van de 10 gevallen niet goed geplaatst. Dit houdt in dat de operatie nog een keer uitgevoerd moet worden, maar ook dat er hersenschade kan ontstaan bij de patiënt. De hersenkamers liggen diep in de hersenen en worden omringd door essentiële structuren die nodig zijn om te bewegen en voor het bewustzijn. We verwachten dat we schade kunnen voorkomen door deze navigatie te gebruiken.”

In samenwerking met UMC Utrecht start Maarten Bot een klinische studie waarbij patiënten bij Amsterdam UMC die een hersendrain nodig hebben, kunnen worden geopereerd met de nieuwe techniek. De studie moet uitwijzen of neurochirurgen de drain daadwerkelijk minder vaak verkeerd plaatsen.

Reageer op dit artikel
Meer over:Medisch specialistenTechnologieZiekenhuizen

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

9:06 Netvlies-op-een-chip helpt bij zeldzame oogziekten
6:00 Eerste hersenoperatie uitgevoerd met hologram
15 jan 2026 Kritische Nederlandse wetenschappers tonen denkfout aan in ‘Lesion Network Mapping’
15 jan 2026 Nieuwe norm voor elektronische beeldbeschikbaarheid in de zorg
24 nov 2025 LUMC gaat niet meer standaard opereren bij nekbreuk ouderen

Interessant voor u

Vanaf 28 oktober 2025

Masterclass Bestuurlijke Wijsheid

 00:00 - 00:00 Den Dolder Inschrijven Meer informatie
16 december 2025, Utrecht

Masterclass Teamdynamiek

 09:00 - 16:30 Van der Valk Hotel Inschrijven Meer informatie
23 april 2026

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Den Bosch Inschrijven Meer informatie
20 november 2025

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Barneveld Inschrijven Meer informatie
4 november 2025, Veenendaal

Congres GGZ uit de knel

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie
27 november 2025, Utrecht

Congres Concentratie en spreiding van zorg

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie

Reader Interactions

Reacties