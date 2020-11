CWZ monitort 20 procent ex-coronapatiënten per app

Een vijfde van de patiënten die tijdens de eerste golf in het Nijmeegse ziekenhuis CWZ zijn opgenomen, geeft eens in de vier weken een update door. Daarvoor gebruiken ze de app CWZ Thuis – na corona.

Het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) ontwikkelde samen met zorgonderneming Luscii de thuismonitoring app CWZ Thuis – na corona. Die is bedoeld om coronapatiënten na ontslag uit het ziekenhuis nazorg op maat te bieden. Vaak hebben zij na hun besmetting en opname nog lange tijd te kampen met lichamelijke, mentale of cognitieve klachten.

Medisch callcenter

In de app vullen patiënten vragen in over onder meer kortademigheid, lichaamsbeweging, reuk en smaak, gewicht, eventuele angsten, somberheid, concentratievermogen en vermoeidheid. Een medisch callcenter houdt op afstand de uitkomsten in de gaten. De resultaten worden zowel als cijfers als in grafische weergaves voorgeschoteld. Op basis hiervan bepaalt CWZ of een patiënt nazorg nodig en zo ja, van welke zorgverlener. Dit kan een consult bij een arts zijn, maar ook een advies van een diëtist of oefeningen van een fysiotherapeut.

Veiligheid en vertrouwen

“We horen van deze ex-corona patiënten terug dat ze het erg prettig vinden dat een zorgverlener via de app meekijkt hoe het nu thuis gaat en dat deze ingrijpt wanneer dat nodig is” zegt longarts Jürgen Hölters. “Dat geeft hen een gevoel van veiligheid en vertrouwen. Vergeet ook niet dat het ontzettend heftig is wat deze mensen hebben meegemaakt! Voor ons als zorgverleners is de app zeker nu in deze digitale tijd bij uitstek een mooi middel om verbinding te houden met deze groep en hen met zorg op te maat verder te helpen herstellen.”