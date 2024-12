D66 beticht Agema van voorkennis over bezuiniging

D66-Kamerlid Wieke Paulusma en zorgminister Fleur Agema zijn woensdag hard gebotst in een debat toen het ging over de extra bezuiniging op de zorg. Paulusma noemde de bezuiniging op bijscholing voor verpleegkundigen “hallucinant”, maar volgens Agema stond D66 aan de wieg van die bezuiniging.

Dat is niet zo, erkende Agema later zelf ook. Daarop betichtte Paulusma de minister van “leugens”. Het Kamerlid zei het “zeer kwalijk” te vinden dat Agema hier niet de waarheid over sprak. Paulusma vindt dat Agema zelf de verantwoordelijkheid moet nemen voor de bezuiniging, in plaats van die af te schuiven op D66. Volgens Paulusma wist Agema namelijk dat de bezuinigingen niet alleen bij medisch specialisten, maar ook bij verpleegkundigen terecht zouden komen.

Agema zei herhaaldelijk Paulusma te snappen dat de bezuinigingen niet uit de koker van D66 kwamen. “Maar u kunt gewoon zeggen: dit is niet zo. U hoeft me niet gelijk voor leugenaar uit te maken.”

Verrast

Verder vindt Agema het “vals” en “onwaar” dat Paulusma beweert dat de minister wel degelijk op de hoogte was dat de bezuiniging bij verpleegkundigen terecht zou komen, in plaats van alleen bij medisch specialisten. “De maatregel was niet bekend bij het ministerie, wij waren hier niet mee bekend en waren er door verrast.” (ANP)