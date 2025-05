Akkoord in kabinet over financiering aanvullend zorgakkoord

Over dit onderwerp liepen de gemoederen vorige week nog hoog op in de ministerraad. Agema wilde structureel meer geld vrijmaken voor innovaties die de zorg op termijn efficiënter moeten maken, Heinen wilde dat maar voor twee jaar toezeggen. Afgesproken is dat het geld toch blijvend wordt bij een positieve evaluatie over twee jaar.

Nieuwe afspraken

In het twee jaar geleden gesloten integraal zorgakkoord (IZA) maakte het toenmalige kabinet afspraken met een groot aantal partijen over maatregelen om de gezondheidszorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Agema probeert al langer tot extra afspraken te komen om personeelstekorten aan te pakken. Daarbij spelen innovaties die het werk lichter kunnen maken, een belangrijke rol.

Criteria

Voor investeringen in bijvoorbeeld technologische hulpmiddelen en toepassingen van kunstmatige intelligentie (AI) is volgens Agema structureel 400 miljoen euro nodig. Dat geld komt er nu, mits de evaluatie straks laat zien dat die middelen goed zijn besteed. Naar welke criteria daarbij wordt gekeken, is nog niet duidelijk.

Eigen risico-potje

Een tweede voorwaarde om dit bedrag structureel vrij te maken, is dat dit past “binnen de afgesproken financiële kaders”. Het geld moet komen uit een bestaand potje dat bedoeld is om de stijgende zorgvraag als gevolg van de voorgenomen halvering van het eigen risico op te vangen. Het kabinet moet er bij de voorjaarsnota van 2028 opnieuw een besluit over nemen.

Buitenhof

Agema bevestigde zondag in het televisieprogramma Buitenhof dat de kwestie vrijdag hoog was opgelopen. Omdat het haar niet lukte erover in gesprek te komen met Heinen, vroeg zij partijloos premier Dick Schoof in het wekelijkse overleg met alle vicepremiers het onderwerp op de agenda van de ministerraad te zetten. Hij weigerde dat. (ANP)