Eerste Kamer stemt op de valreep in met VWS-begroting

Beeld: MarkFinal/ Stock.adobe.ocm

Op 8 april was de Eerste Kamer eindelijk zo ver om haar oordeel te geven over de begroting van VWS. Dit had eigenlijk al eind december moeten gebeuren maar omdat verantwoordelijk minister Agema de benodigde informatie steeds niet op tijd wist te geven en omdat ze ook maar niet kon beslissen waar de extra bezuiniging van 165 miljoen euro zou neerdalen, werd de stemming alsmaar uitgesteld.

GroenLinks-PvdA, SGP, CDA, PVV, VVD, JA21, ChristenUnie, BBB, OPNL en 50PLUS stemden voor, de fracties van D66, Volt, FVD, SP en PvdD stemden tegen de begroting. Ook is gestemd over de moties die tijdens het debat op 1 april waren ingediend. Twee moties zijn aangenomen: een motie over financiering van forensisch medisch onderzoek na seksueel geweld en een motie over een gezamenlijke aanpak voor de problematiek rond verwarde personen.

De in december aangekondigde bezuiniging op opleidingen voor medisch-specialistische zorg, van 165 miljoen euro, is door Agema teruggedraaid door onbenutte gelden uit de wijkverpleging in te zetten. Hoewel de Eerste Kamer zich tijdens de debatten erg bezorgd toonde over de bezuinigingen op pandemische paraatheid en op de wijkverpleging, was dat voor de meerderheid uiteindelijk geen reden om tegen de begroting te stemmen.