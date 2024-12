Meer zorgorganisaties willen uitstel stemming over zorgbegroting in senaat

Meerdere brancheverenigingen en beroepsorganisaties in de zorgsector roepen de Eerste Kamer op om de stemming over de zorgbegroting en de onderwijsbegroting uit te stellen.

Minister VWS

In een brief aan de senaat vragen ze de Eerste Kamerleden om eerst over de begrotingen in gesprek te gaan met de betrokken ministers. De organisaties zijn er verbolgen over dat geld uit de zorgbegroting wordt gebruikt om een deel van de bezuinigingen op onderwijs terug te draaien.

Brandbrief

De brief is ondertekend door de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Federatie Medisch Specialisten (FMS), Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) en Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN). Volgens hen zullen de aangekondigde bezuinigingen op de zorg onder meer “grote negatieve consequenties” hebben voor bijvoorbeeld het opleiden en bijscholen van verpleegkundigen en andere zorgprofessionals. “Wij vinden het onbegrijpelijk dat het kabinet deze bezuinigingen wil doorvoeren, zonder dat de uitvoerbaarheid en wenselijkheid van deze maatregelen voldoende zijn onderzocht”, schrijven ze.

Coalitie

Eerder deze maand sloten de coalitiepartijen PVV, VVD, BBB en NSC een akkoord over de onderwijsbegroting met oppositiepartijen CDA, CU, SGP en JA21. Ze spraken af om 750 miljoen van de aangekondigde 2 miljard euro aan onderwijsbezuinigingen te schrappen. Om dat te betalen, wordt onder meer gesnoeid in de zorgbegroting. Minister Fleur Agema van VWS zei vrijdag dat de besparingen ook voor haar als een verrassing kwamen.

Eerste Kamer

De Eerste Kamer bespreekt dinsdag de procedures voor het behandelen van alle begrotingen. Dat gebeurt in commissieverband, dus niet plenair. Vanaf woensdag is de Eerste Kamer met kerstreces tot en met maandag 13 januari.