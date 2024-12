Melkert: ‘Eerst bezuinigingen van tafel, dan praten over nieuw IZA’

Ad Melkert, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), wil dat de extra bezuinigingen op de zorgbegroting van tafel gaan voor hij verder wil praten over een nieuwe versie van het Integraal Zorgakkoord (IZA). Ook heeft de handelswijze van het kabinet het vertrouwen geschaad, zegt Melkert in het programma Sven op 1.

Het kabinet besloot vorige week om de bezuinigen op onderwijs te verzachten door onder meer geld weg te halen uit de begroting van VWS. Melkert zegt dat hij daar “met zijn verstand niet bij kan”. Hij hoop dat de Eerste Kamer de stemming over het overheidsbudget uitstelt tot na de jaarwisseling, zodat er nog tijd en ruimte is om aanpassingen te maken.

Vertrouwen

Ook bekritiseert hij de handelswijze van minister Fleur Agema, die achteraf weliswaar haar zorgen over de bezuinigingen uitspraak, maar binnen het kabinet niet haar kont tegen de krib heeft gegooid om ze tegen te houden. Dat het vertrouwen een knauw, zegt Melkert bij Sven op 1. “Dan vragen wij ons af: wat staat ons nog meer te wachten?”

Bezuinigingen van tafel

De NVZ-voorman gaat met partnerorganisaties in gesprek om te horen hoe zij erin staan, maar wat hem betreft worden de gesprekken over het nieuwe IZA pas hervat als de bezuinigingen van tafel zijn. Melkert: “Maar ik wil dat graag afstemmen met onze partnerorganisaties. Ik verwacht dat zij dat ook steunen. Niet iedereen is natuurlijk op dezelfde wijze geraakt, maar iedereen heeft te maken met die vertrouwensbasis.”