Eerste Kamer stelt stemming zorgbegroting uit

Er is namelijk bij alle fracties “grote behoefte aan het stellen van vragen”, zo merkte voorzitter Greet Prins op. Bovendien bleek het officiële gewijzigde begrotingsvoorstel nog niet te zijn binnengekomen bij de Eerste Kamer.

D66 en SP wilden al een debat over de vorige versie van de begroting en willen dat nu nog steeds. De VVD sloot zich daarbij aan. Andere partijen vroegen eerst om een schriftelijke ronde. De ChristenUnie twijfelt nog over de noodzaak van een debat.

Coalitiedeal

Vorige week, 11 december, sloten de coalitiepartijen PVV, VVD, BBB en NSC een akkoord over de onderwijsbegroting met oppositiepartijen CDA, CU, SGP en JA21. Ze spraken af om 750 miljoen van de aangekondigde 2 miljard euro aan onderwijsbezuinigingen te schrappen. Om dat te betalen, wordt onder meer gesnoeid in de zorgbegroting. Minister Agema zal jaarlijks 315 miljoen euro extra moeten bezuinigen. Hiervan wordt 165 miljoen euro gekort op de VWS-subsidieregeling Strategisch opleiden medisch-specialistische zorg.’ Daarnaast is 150 miljoen euro ingeboekt voor het maken van bestuurlijke afspraken over beloningen van medisch specialisten in maatschappen.

Negatieve consequenties ziekenhuizen

De NFU, NVZ, FMS, V&VN en ZKN voorzien dat de bezuinigingen grote negatieve consequenties zullen hebben op onder andere het opleiden en bijscholen van verpleegkundigen en andere zorgprofessionals. De Federatie Medisch Specialisten heeft ook laten weten dat het hen niet duidelijk is wat wordt bedoeld met de omschreven korting op de beloningen van medisch specialisten in maatschappen. Het leidde ertoe dat bovengenoemde organisaties gisteren uit de onderhandelingen over een aanvullend Integraal Zorgakkoord zijn gestapt.