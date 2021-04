David Jongen: noodkreet Zuyderland heeft succes gehad

“Ik ben tevreden met het antwoord van de minister, hij heeft ons zeer serieus genomen.” Dat zegt David Jongen, bestuursvoorzitter van het Zuyderland Ziekenhuis over een brief over de vaccinatie van zorgpersoneel die VWS-bewindsman Hugo de Jonge hem heeft gestuurd.

De brief van De Jonge is een reactie op een open brief van het Zuyderland afgelopen vrijdag, die op Zorgvisie werd gepubliceerd. De open brief ging vergezeld van een longscan van een patiënt met corona die al gevaccineerd had kunnen zijn, maar dit uit angst voor bijwerkingen van het AstraZeneca-vaccin niet had gedaan. Het ziekenhuis melde ook dat het serieus overwoog enkele honderd vaccins van AstraZeneca aan te bieden aan eigen medewerkers, ook als zij onder de zestig jaar zijn.

De noodkreet trok zoveel aandacht dat de website van het Zuyderland afgelopen weekend geruime tijd uit de lucht was, aldus Jongen. “We zijn wel wat gewend qua publiciteit, maar dit was echt bizar.”

De minister reageerde met een brief aan het Zuyderland, waarin hij liet weten begrip te hebben voor de zorgen onder het personeel. Ook beloofde hij binnenkort langs te komen voor een bezoek.

Die belofte komt de minister snel na, want het bezoek vindt waarschijnlijk plaats op 4 of 5 mei, aldus Jongen. “Bovendien heeft hij laten weten dat er op korte termijn extra vaccins komen voor zorgverleners. Als de vaccins van Jansen voorlopig niet worden toegelaten, dan komen er extra doses Pfizer beschikbaar. Ik begreep dat het op korte termijn om zo’n 35 tot 40.000 vaccins gaat. In totaal zijn er 180.000 vaccins nodig, maar dit zou een mooie eerste stap zijn. Als de minister deze beloften nakomt, dan ben ik zeer tevreden, en dan heeft onze noodkreet een gunstig effect gehad.”