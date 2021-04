De Jonge vraagt Zuyderland om begrip vaccinatiebeleid

Minister De Jonge (VWS) schrijft in een brief aan de ziekenhuizen van Zuyderland in Heerlen en Geleen dat hij hun ongeduld deelt over het vaccineren tegen corona. Tegelijkertijd vraagt hij begrip voor het huidige beleid.

Zuyderland liet vrijdag weten dat het serieus overweegt komende maandag een paar honderd vaccins van AstraZeneca aan te bieden aan eigen medewerkers, ook als zij onder de zestig jaar zijn. Het ziekenhuis deelde op de website een longscan van een patiënt met corona die al gevaccineerd had kunnen zijn, maar dit uit angst voor bijwerkingen van een AstraZeneca-prik niet had gedaan.

Angst voor vaccin

“Het is spijtig dat u een meneer heeft moeten opnemen die al gevaccineerd had kunnen zijn en het is net zo spijtig dat hij zijn besluit kennelijk heeft gebaseerd op zijn angst voor een vaccin dat voor hem veilig was en hem had kunnen behoeden voor deze opname”, schrijft De Jonge. “Aan ons allemaal de taak om iedereen ervan te doordringen dat vaccins noodzakelijk en effectief zijn. En veilig. En om dat laatste met gezag te kunnen zeggen, moeten we signalen over (ernstige) bijwerkingen serieus nemen en daar naar handelen.”

De minister zegt begrip te hebben voor het ongeduld bij “mensen in de frontlinie van de zorg” over het vaccineren. “En terecht. Iedereen mag erop rekenen dat de mensen in de vaccinatie-operatie – bij het ministerie, bij het RIVM, bij de GGD – zich 7 dagen per week het schompes werken om te zorgen dat het zo snel mogelijk gaat. En laten we over dat tempo ons ongeduld nooit loslaten, maar ook weer niet te somber zijn.”

De Jonge sluit af met de woorden dat hij de ziekenhuizen binnenkort hoopt te bezoeken. “Om jullie ervaringen te horen, jullie zorgen, jullie frustratie, jullie wensen. En om jullie mijn grote bewondering over te brengen.” (ANP)